Одесса на очереди: Украина оказалась на грани нового распада 

По мнению политолога, украинцы разобщены из-за нарушения их прав при смене власти в 2014 году.

«Притом это [раскол — прим. ред.] происходит не только на юго-востоке, но и в западных регионах. Поэтому угроза того, что Украина сейчас находится в состоянии перед своим дальнейшим распадом, однозначно есть», — подчеркнул Ганжара.

Политолог отметил, что приблизить распад страны могут невыполненные обещания, которые власти дали шесть лет назад, и «социально-экономический кошмар».

«Огромнейшие демографические потери, отсутствие хоть какого-то образа будущего. И, несмотря на красивые обещания действующего президента Владимира Зеленского, кризис только обостряется», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия никак не влияет на процесс дезинтеграции Украины. По мнению Ганжары, Киев стал «заложником собственных решений» последних лет. Заявления украинских политиков и военных о попытках России развалить Украину он назвал «демонизацией РФ».

Как писал «Рамблер», ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что жители Одессы и Харькова хотят присоединения к России благодаря примеру Крыма.

Он обратил внимание на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи, прошедшую летом, и подчеркнул, что в Одессе тем временем не могут убрать севший на мель танкер.