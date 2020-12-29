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Москва

Одесса на очереди: Украина оказалась на грани нового распада 

Мария Иванова 7 минут назад
Одесса на очереди: Украина оказалась на грани нового распада
Фото: ТАСС
Политолог Владислав Ганжара заявил, что Украине грозит новый распад из-за раскола в обществе. Об этом сообщает «Царьград».
По мнению политолога, украинцы разобщены из-за нарушения их прав при смене власти в 2014 году.

«Притом это [раскол — прим. ред.] происходит не только на юго-востоке, но и в западных регионах. Поэтому угроза того, что Украина сейчас находится в состоянии перед своим дальнейшим распадом, однозначно есть», — подчеркнул Ганжара.

Политолог отметил, что приблизить распад страны могут невыполненные обещания, которые власти дали шесть лет назад, и «социально-экономический кошмар».

«Огромнейшие демографические потери, отсутствие хоть какого-то образа будущего. И, несмотря на красивые обещания действующего президента Владимира Зеленского, кризис только обостряется», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия никак не влияет на процесс дезинтеграции Украины. По мнению Ганжары, Киев стал «заложником собственных решений» последних лет. Заявления украинских политиков и военных о попытках России развалить Украину он назвал «демонизацией РФ».
Как писал «Рамблер», ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что жители Одессы и Харькова хотят присоединения к России благодаря примеру Крыма.
Он обратил внимание на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи, прошедшую летом, и подчеркнул, что в Одессе тем временем не могут убрать севший на мель танкер.

«Только после того, как крымчане проголосовали за возвращение в Россию, в родную гавань, Крым расцвел. Почувствуйте мощь России. Я думаю, что люди в Николаеве, в Одессе, Харькове и десятках других украинских городов хотят возвращения в Россию. Почему? Потому что Россия дает не просто шанс, но и дает возможность», — заявил Коротченко.

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Комментарии
В мире , Игорь Коротченко , Владислав Ганжара , Владимир Зеленский
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