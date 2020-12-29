Замсекретаря СНБ Украины предложил вооружить население Украины для войны с РФ

Жителям Украины следует раздать стрелковое оружие и научить их им пользоваться, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос. Мера, по его словам, необходима на случай военных конфликтов, в том числе с Россией сообщает информационное агентство УНИАН.

Речь идет о проекте закона о территориальной обороне, который поступил в Верховную раду и планируется к рассмотрению в феврале-марте 2021 года. Один из авторов инициативы депутат Андрей Шараськин отметил, что у каждого гражданина Украины (мужчины или женщины) должно быть право на оборону государства.

Сергей Кривонос, тоже приложивший руку к разработке законопроекта, заявил, что инициативу нужно рассмотреть, как можно быстрее. Он подчеркнул, что задача номер один — обучить членов территориальной обороны владению стрелковым оружием. В будущем, по его словам, закон можно дополнить нормами о выделении группам гражданских защитников военной техники, вплоть до БМП и танков.

Журналисты «Царьграда», комментируя слова Кривоноса, уличили его в двойных стандартах. Ранее замсекретаря Совбеза Украины раскритиковал инициативу президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации украинцев (мужчин и женщин) в случае войны с Россией. Тогда Кривонос назвал возможное пополнение рядов украинской армии «пушечным мясом» и отметил, что воевать будут люди, не умеющие держать в руках оружие.

«В СНБО отчитали Зеленского, но закон готовят», — написали журналисты.