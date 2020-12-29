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В Украине предложили вооружить население для войны с РФ 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Замсекретаря СНБ Украины предложил вооружить население Украины для войны с РФ
Фото: ТАСС
Жителям Украины следует раздать стрелковое оружие и научить их им пользоваться, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос. Мера, по его словам, необходима на случай военных конфликтов, в том числе с Россией, сообщает информационное агентство УНИАН.
Речь идет о проекте закона о территориальной обороне, который поступил в Верховную раду и планируется к рассмотрению в феврале-марте 2021 года. Один из авторов инициативы депутат Андрей Шараськин отметил, что у каждого гражданина Украины (мужчины или женщины) должно быть право на оборону государства.
Сергей Кривонос, тоже приложивший руку к разработке законопроекта, заявил, что инициативу нужно рассмотреть, как можно быстрее. Он подчеркнул, что задача номер один — обучить членов территориальной обороны владению стрелковым оружием. В будущем, по его словам, закон можно дополнить нормами о выделении группам гражданских защитников военной техники, вплоть до БМП и танков.
Журналисты «Царьграда», комментируя слова Кривоноса, уличили его в двойных стандартах. Ранее замсекретаря Совбеза Украины раскритиковал инициативу президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации украинцев (мужчин и женщин) в случае войны с Россией. Тогда Кривонос назвал возможное пополнение рядов украинской армии «пушечным мясом» и отметил, что воевать будут люди, не умеющие держать в руках оружие.

«В СНБО отчитали Зеленского, но закон готовят», — написали журналисты.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Кривонос, который является генералом украинской армии заявил, что президент России Владимир Путин опасается начинать полномасштабные военные действия против Киева, поскольку огромные потери среди российских солдат могут дестабилизировать ситуацию в РФ. По его словам, за последние 6,5 лет украинцы стали опытными и «прекрасно замотивированными солдатами», которые могут дать отпор любому врагу.
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Комментарии 3
В мире , Оружие , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада , УНИАН , Царьград ТВ
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