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Москва

Начало вакцинации в ряде стран попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
27 декабря в странах Европы началась вакцинация против коронавируса первой одобренной вакциной от Pfizer/BioNTech на фоне усиленных ранее ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Еврокомиссия рассчитывала, что вакцинация может начаться 27-29 декабря. При этом решения о дате начала этого процесса принимают сами страны союза. Сообщалось, что многие государства планировали начать делать прививки уже в это воскресенье. Среди них Германия, Франция, Италия, Испания, Греции, Австрия, Эстония, Литва, Польша, Болгария. А в Ирландии, к примеру, начало вакцинации намечено на 30 декабря, в Бельгии — на 28 декабря.
В мире , Видео , Еврокомиссия , Pfizer
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