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Байден призвал ответить на «вызовы» со стороны России и Китая 

Lenta.ru 6 часов назад
Байден призвал ответить на «вызовы» России
Фото: Lenta.ru
Избранный президент США Джо Байден призвал ответить на «вызовы» со стороны России и Китая. Он заявил об этом по итогам брифинга с экспертами в сфере национальной безопасности, передает РИА Новости.
По его словам, Соединенные Штаты должны адаптировать приоритеты в обороне на фоне растущих «стратегических сложностей», якобы создаваемых Россией и Китаем.

«Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций», — сказал он.

Байден добавил, что реформы подразумевают «обновление приоритетов в сфере обороны». Так США намерены «лучше давать отпор агрессии в будущем». По его словам, США намерены по-новому осмыслить растущие угрозы в новых сферах, «таких как киберпространство».
Ранее Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона.
15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Пентагон , РИА Новости
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