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ВОЗ советует «готовиться к худшему» 

BFM.RU 42 минуты назад
ВОЗ советует «готовиться к худшему»
Фото: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила в понедельник, 28 декабря, что, несмотря на серьезность пандемии COVID-19, в результате которой за один год погибло более 1,7 миллиона человек и заразились десятки миллионов человек, существует острая необходимость готовиться к «худшему», передает AFP из Женевы.

«Это тревожный сигнал», — предупредил Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям на последней в этом году пресс-конференции организации, которая находится в авангарде борьбы с самой страшной пандемией за 100 лет.

«Эта пандемия была очень серьезной. Она очень быстро распространился по всему миру и затронула все уголки планеты, но это не обязательно самое худшее», — предупредил врач, которому в своей карьере приходилось сталкиваться с некоторыми из самых смертоносных патогенов.
Признавая, что вирус «очень легко распространяется и убивает людей … его уровень смертности относительно низок по сравнению с другими возникающими болезнями», но мы должны «подготовиться к чему-то в будущем», что может оказаться «даже хуже», — настаивал доктор Райан.
Его коллега и советник ВОЗ Брюс Эйлворд указал на то, что, несмотря на научные достижения в борьбе с COVID-19, включая создание эффективных вакцин в рекордные сроки, мир еще далек от готовности к борьбе с будущими пандемиями

«Мы находимся на второй и третьей волнах пандемии и мы все еще не готовы, и не можем справиться с ними», — сказал он на пресс-конференции.

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Комментарии 2
В мире , Наука и техника , Майкл Райан , ВОЗ , France-Presse
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