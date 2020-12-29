ВОЗ советует «готовиться к худшему» 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила в понедельник, 28 декабря, что, несмотря на серьезность пандемии COVID-19, в результате которой за один год погибло более 1,7 миллиона человек и заразились десятки миллионов человек, существует острая необходимость готовиться к «худшему», передает AFP из Женевы.

«Это тревожный сигнал», — предупредил Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям на последней в этом году пресс-конференции организации, которая находится в авангарде борьбы с самой страшной пандемией за 100 лет.

«Эта пандемия была очень серьезной. Она очень быстро распространился по всему миру и затронула все уголки планеты, но это не обязательно самое худшее», — предупредил врач, которому в своей карьере приходилось сталкиваться с некоторыми из самых смертоносных патогенов.

Признавая, что вирус «очень легко распространяется и убивает людей … его уровень смертности относительно низок по сравнению с другими возникающими болезнями», но мы должны «подготовиться к чему-то в будущем», что может оказаться «даже хуже», — настаивал доктор Райан.

Его коллега и советник ВОЗ Брюс Эйлворд указал на то, что, несмотря на научные достижения в борьбе с COVID-19, включая создание эффективных вакцин в рекордные сроки, мир еще далек от готовности к борьбе с будущими пандемиями