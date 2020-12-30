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СМИ: Пенс отказался пересматривать итоги президентских выборов 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Вице-президент США отказался оспаривать итоги выборов
Фото: Reuters
Вице-президент США Майкл Пенс отказывается пересматривать результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден. Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на судебные документы.
В них говорится, что адвокаты конгрессмена-республиканца Луи Гомерта (от штата Техас) сообщили, что Пенс отклонил их просьбу присоединиться к попытке пересмотреть итоги президентских выборов. Гомерт в понедельник подал в суд штата Техас иск против Пенса, пытаясь доказать, что вице-президент обладает исключительным правом определять, каких именно членов коллегии выборщиков будут считать на совместном заседании 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США при официальном утверждении результатов голосования коллегии, состоявшегося 14 декабря.
В иске, по сути, содержится просьба к суду предоставить Пенсу право 6 января отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и обязать Конгресс засчитать выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативного, непризнанного голосования выступили за Трампа вместо тех, кто высказался за Байдена во время официального подсчета голосов. В судебных документах отмечается, что представители Гомерта связались с Пенсом перед подачей иска, но консультации не привели к достижению какой-либо договоренности. Сам вице-президент публично не комментировал данную ситуацию.
Пенсу, который, как и президент Дональд Трамп, представляет Республиканскую партию США, предстоит председательствовать на совместном заседании верхней и нижней палат Конгресса, на котором будут утверждены итоги голосования выборщиков. Дело в том, что вице-президент, согласно Конституции США, является председателем Сената.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Тем не менее Трамп не признает поражение и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Согласно последним данными, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января.
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Комментарии 8
В мире , США , Джозеф Байден , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Конгресс США , Администрация США , Делавэр , Мексика , Нью-Йорк
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