Экс-мэр Харькова нахвал США настоящей властью на Украине

Посольство США в Киеве обладает большей властью, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин в интервью RT.
"Посольство США", — ответил Добкин на вопрос, кто является реальной властью на Украине.
Он отметил, что взгляды Зеленского серьезно изменились в результате "очень серьезного внешнего влияния".
"Если им (США) надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная — женщина и министр", — сказал Добкин.
Политик заявил, что отношения Киева и Вашингтона напоминают времена Золотой Орды.