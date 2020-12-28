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Москва

Бывший мэр Харькова посчитал посольство США настоящей властью на Украине 

Газета.Ru и ещё 3 9 часов назад
Экс-мэр Харькова нахвал США настоящей властью на Украине
Фото: РИА Новости
Посольство США в Киеве обладает большей властью, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин в интервью RT.

"Посольство США", — ответил Добкин на вопрос, кто является реальной властью на Украине.

Он отметил, что взгляды Зеленского серьезно изменились в результате "очень серьезного внешнего влияния".

"Если им (США) надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная — женщина и министр", — сказал Добкин.

Политик заявил, что отношения Киева и Вашингтона напоминают времена Золотой Орды.
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В мире , Владимир Зеленский , Михаил Добкин , Верховная Рада , Киев , США , Харьков
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