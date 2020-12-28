Экс-мэр Харькова нахвал США настоящей властью на Украине

"Если им (США) надо что-то продавить, они вызывают к себе министра, вызывают, я не оговорился, вызывают к себе украинского министра, дают ему указания, потом делают совместное коммюнике, потом делают фотографию: временная поверенная — женщина и министр", — сказал Добкин.