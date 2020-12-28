Против украинца возбудили дело из-за шапки с серпом и молотом

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

"Во Львове следователи возбудили уголовное производство по факту использования коммунистической символики на одежде. За содеянное 19-летнему жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция квалифицировала данный инцидент как использование коммунистической символики, которая запрещена на Украине.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.