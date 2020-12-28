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Глава ВОЗ считает мутации COVID-19 вызовом в 2021 году 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Глава ВОЗ считает мутации COVID-19 вызовом в 2021 году
Фото: Reuters
Новые штаммы коронавируса станут вызовом для системы здравоохранения в 2021 году, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, мировому сообществу следует уделить пристальное внимание исследованию мутаций COVID-19, в том числе обнаруженных в Великобритании и ЮАР, а также делиться полученной информацией.
В настоящее время мы плотно работаем с учёными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, — отметил он в ходе брифинга.
Глава ВОЗ выразил благодарность властям ЮАР и Великобритании за тестирование и выявление новых штаммов вируса. Он отметил, что государства не должны быть наказаны за то, что прозрачно предоставляют новые научные данные, передаёт ТАСС.
Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Нидерландах, Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.
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В мире , Борис Джонсон , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Великобритания , ЮАР
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