Глава ВОЗ считает мутации COVID-19 вызовом в 2021 году 

Новые штаммы коронавируса станут вызовом для системы здравоохранения в 2021 году, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, мировому сообществу следует уделить пристальное внимание исследованию мутаций COVID-19, в том числе обнаруженных в Великобритании ЮАР , а также делиться полученной информацией.

В настоящее время мы плотно работаем с учёными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание, — отметил он в ходе брифинга.

Глава ВОЗ выразил благодарность властям ЮАР и Великобритании за тестирование и выявление новых штаммов вируса. Он отметил, что государства не должны быть наказаны за то, что прозрачно предоставляют новые научные данные, передаёт ТАСС.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Нидерландах, Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.