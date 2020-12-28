Сирийцы забросали камнями американский военный патруль 

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Сирийцы забросали камнями военный патруль США , передает государственный телеканал САР Al-Ikhbariya.

Инцидент произошел в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны.

"Жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения Аль-Кахтания к востоку от (города. — Прим. ред.) Камышлы и забросали его камнями", — отмечается в сообщении.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке арабской республики — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.