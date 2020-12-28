Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Сирийцы забросали камнями американский военный патруль 

РИА Новости 9 минут назад
Сирийцы забросали камнями американский военный патруль
Фото: AP Photo / Baderkhan Ahmad
Сирийцы забросали камнями военный патруль США, передает государственный телеканал САР Al-Ikhbariya.
Инцидент произошел в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке страны.

"Жители преградили дорогу патрулю американских оккупантов около поселения Аль-Кахтания к востоку от (города. — Прим. ред.) Камышлы и забросали его камнями", — отмечается в сообщении.

Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке арабской республики — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Последние новости
Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Стало известно о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян Мошенники придумали "новогоднюю" схему кражи денег у россиян
В мире , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение