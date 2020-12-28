Пока вы не уснули: Стрелков счел войну России с Украиной неизбежной

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Причиной затопления судна «Онега» в Баренцевом море стало обледенение. Продолжается спасательная операция, ведутся поиски 17 членов экипажа корабля. Судно «Онега», на борту которого находилось 19 рыбаков, затонуло сегодня в Баренцевом море рядом с Новой Землей. Из всего экипажа пока спасены два человека.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию. Она отметила, что сейчас есть два вида рубля — наличные и деньги в банке. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены» на платформе Центробанка.

Новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, был обнаружен в непосредственной близости от российских границ, сообщает портал YLE. Инфекцию зарегистрировали в Финляндии.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россию ждет война с Украиной, а зачинщиком конфликта может стать президент Владимир Зеленский

Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем. Последним субъектом страны, принявшем данное решение, стала Северная Осетия. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать последний день 2020 года нерабочим.

Присяжные признали рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве. Однако, по их мнению, он заслуживает снисхождения. Прокуратура придерживается противоположного мнения — «жалеть» фигуранта нельзя.

Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге. Предположительно, у звезды советского кино коронавирус, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, 86-летняя актриса уже несколько дней находится в больнице.

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, боевик ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.