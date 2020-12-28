Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы не уснули: России предрекли неизбежную войну с Украиной 

Елена Прошина 50 минут назад
Пока вы не уснули: Стрелков счел войну России с Украиной неизбежной
Фото: ТАСС
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Cудно в Баренцевом море затонуло по причине обледенения

Причиной затопления судна «Онега» в Баренцевом море стало обледенение. Продолжается спасательная операция, ведутся поиски 17 членов экипажа корабля. Судно «Онега», на борту которого находилось 19 рыбаков, затонуло сегодня в Баренцевом море рядом с Новой Землей. Из всего экипажа пока спасены два человека.
Читать новость полностью

В России задумались о выплатах пенсий в цифровых рублях

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию. Она отметила, что сейчас есть два вида рубля — наличные и деньги в банке. Благодаря третьей, цифровой форме люди и бизнес смогут открывать кошельки и «иметь выражение рубля в токены» на платформе Центробанка.
Читать новость полностью

Жириновский назвал преемников Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил возможных преемников президента России Владимира Путина. Среди тех, кто может занять пост президента России, Жириновский назвал главу правительства Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Читать новость полностью

Новый штамм коронавируса обнаружили на границе с Россией

Новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, был обнаружен в непосредственной близости от российских границ, сообщает портал YLE. Инфекцию зарегистрировали в Финляндии.
Читать новость полностью

Стрелков заявил о неизбежной войне с Украиной

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россию ждет война с Украиной, а зачинщиком конфликта может стать президент Владимир Зеленский.
Читать новость полностью

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днем

Все регионы России объявили 31 декабря выходным днем. Последним субъектом страны, принявшем данное решение, стала Северная Осетия. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать последний день 2020 года нерабочим.
Читать новость полностью

Присяжные признали расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова виновным

Присяжные признали рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве. Однако, по их мнению, он заслуживает снисхождения. Прокуратура придерживается противоположного мнения — «жалеть» фигуранта нельзя.
Читать новость полностью

Алиса Фрейндлих попала в реанимацию в Петербурге

Актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Санкт-Петербурге. Предположительно, у звезды советского кино коронавирус, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, 86-летняя актриса уже несколько дней находится в больнице.
Читать новость полностью

Полицейские погибли при нападении в Грозном

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, боевик ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Читать новость полностью

Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь

Ученый Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что прогноз погоды обещает москвичам новогоднюю ночь с температурой на семь-восемь градусов выше нормы.
Читать новость полностью
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Комментарии 97
В мире , Сергей Шойгу , Алиса Фрейндлих , Валентина Матвиенко , Эльвира Набиуллина , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Сергей Собянин , Михаил Мишустин , Игорь Гиркин , Рамиль Шамсутдинов , Владимир Путин , Роман Вильфанд , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , ЛДПР , МВД , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение