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Москва

Меркель сообщила, что до сих пор мечтает отправиться в поездку по российскому Транссибу 

ТАСС 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель не оставляет надежду совершить поездку по России, в частности прокатиться по Транссибирской магистрали, или же попутешествовать по Скалистым горам в Северной Америке. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью журналу DB Mobil (издание концерна Deutsche Ban для путешественников).

"Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано", — сказала Меркель.

В 2017 году она уже говорила, что хочет отправиться к Скалистым горам в Северной Америке и совершить поездку по Транссибу.
Коснувшись своей жизни в условиях карантина, канцлер отметила, что ей очень не хватает личных встреч, поскольку всегда важно непосредственно от собеседника узнать о его мыслях и чаяниях. В то же время Меркель призналась, что "видеоконференции работают лучше", чем она ожидала. "Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы", — добавила канцлер.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Германия
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