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Президент Армении заявил, что правительству нужно уйти в отставку 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Саркисян: правительству Армении нужно уйти в отставку
Фото: president.am
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что нынешнему правительству республики необходимо уйти в отставку.
По его словам, это является единственным решением внутриполитического кризиса, так как очень сложно продолжать работу, когда «ты проиграл».
В первую очередь, это надо премьеру, — подчеркнул он во время встречи с представителями общественности в городе Гюмри на севере республики.
Саркисян отметил, что каждый новый день будет приносить очередные трудности, в том числе вопросы беженцев, еды, топлива и пандемии коронавируса.
Необходимо профессиональное правительство для решения проблем. А остальные политические деятели пусть готовятся к выборам через год или полтора года, — сказал глава Армении.
Он добавил, что республике нужна консолидация людей и появление новых, особенно молодых, политиков, передаёт «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на главной площади столицы республики.
Протесты с требованием об отставке премьера проходят в Армении уже более месяца. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.
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В мире , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Никол Пашинян , Владимир Путин , Интерфакс , Армения , Гюмри
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