Саркисян: правительству Армении нужно уйти в отставку

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По его словам, это является единственным решением внутриполитического кризиса, так как очень сложно продолжать работу, когда «ты проиграл».

В первую очередь, это надо премьеру, — подчеркнул он во время встречи с представителями общественности в городе Гюмри на севере республики.

Саркисян отметил, что каждый новый день будет приносить очередные трудности, в том числе вопросы беженцев, еды, топлива и пандемии коронавируса.

Необходимо профессиональное правительство для решения проблем. А остальные политические деятели пусть готовятся к выборам через год или полтора года, — сказал глава Армении.

Он добавил, что республике нужна консолидация людей и появление новых, особенно молодых, политиков, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна , собрались на главной площади столицы республики.