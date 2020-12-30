Зачем власти хотят массово раздать оружие украинцам

— Есть известная мудрость: если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума, — комментирует ситуацию главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива», публицист Андрей Ваджра. — Ситуация с легализацией оружия на Украине, это как раз из этой серии. Что, судя по всему, Господь решил еще и в этом плане наказать Украину, украинское общество.
На самом деле, в той ситуации, которая там сложилась, данная проблема, на мой взгляд, она не решаема.
То есть они даже не пытаются решить ее, они просто хотят ее реализовать.
Действительно, у людей на руках огромное количество оружия, причем, автоматического, боевого. Это, не считая, неавтоматических разнообразных карабинов, которые, кстати говоря, легко переделывают в автоматические… и т.д.
Изъять весь этот арсенал фактически нереально. Власти пытались, но из этого ничего не вышло — не хочет народ, даже за деньги, отдавать пулеметы. И, естественно, какой-то очень «умный» человек, решил: «А, давайте, мы это все легализуем».
Проблема в том, что в условиях современной войны автомат Калашникова, это, конечно, вещь замечательная. Но он, в принципе, ничего не решает.
Как показали боевые действия на том же Донбассе, основные силы украинские были разгромлены отнюдь не при помощи автоматов, а просто прилетали снаряды, ракеты, и в итоге были горы трупов.
Поэтому в военном плане идея эта абсолютно бессмысленная. Вооружить людей, местное население, чтобы оно защищало свою территорию, это полнейший бред. Потому что для того, чтобы сообщество людей с автоматами представляло собой некую военную силу, оно должно иметь соответствующую подготовку.
— Это все замечательно. Но, мы же понимает прекрасно, что по выходным хорошо жарить шашлыки на свежем воздухе, а не заниматься военной подготовкой.
Это полнейшая чушь в военном плане. Потому что, если дойдет до вооруженного военного конфликта, все эти местные силы самообороны растворятся в течение нескольких дней. Их просто будет нереально собрать. Хорошо еще, если ВСУ продержатся пару дней, как организованная сила.
Но, возможно, в данном случае кто-то просто решил подзаработать на доразграблении военных складов. Наверное, автоматы еще остались.
— Это просто тупое копирование. Силы самообороны европейские, они были неэффективны даже во время Второй мировой войны. Формирования гитлеровского ополчения Deutschen Volkssturm (все эти дедушки и мальчики с фаустпатронами) под гусеницами советских танков, штурмовавших Берлин, исчезали в течении часов.
Скорей всего, людей просто хотят от чего-то отвлечь. От чего — понятно. Уровень жизни падает. Зато идет непрерывный рост коммунальных тарифов — электричество, газ, любые услуги… Система здравоохранения — в руинах…
Как же тут не поговорить об оружии? Но это абсолютно бессмысленная затея, ни к чему не ведущая.
— Естественно. Все это, в общем, ведет к феодализации Украины. Когда местные частные армии будут на легальной основе вооружены боевым стрелковым оружием.
Киев, в принципе, уже и сейчас ничего не может контролировать. А представьте себе, местных «баронов» региональных, объединенных с олигархами украинскими и еще имеющие узаконенные частные армии.
Вот она и вырисовывается основная мысль, основной посыл и основная цель всех этих телодвижений. Надо свои армии частные вооружать. И свои интересы с помощью этих армий потом отстаивать.
Вот, пожалуйста, законный повод — надо создавать местную самооборону.
Повторю: в военном плане для обороны страны это полная чушь. Но в плане феодализации Украины это замечательная идея. Потому что через полгода мы увидим браво марширующие частные армии по украинским регионам.
— С одной стороны, так и есть. Об этом уже давно говорят и пишут, что правоохранительных структур на Украине давно уже нет. И защищать простого обывателя уже некому.
Но раздать всем оружие, это тоже не выход. Не смогут люди себя защищать этим оружием, в принципе. А то, что у шизофреников и психически нестабильных появится доступ к огнестрелам, это точно. Как и то, что количество пьяных разборок со стрельбой увеличится в разы.
Сам факт того, что у кого-то в кармане ствол или под кроватью автомат, это никого никогда не останавливала. И не остановит. Просто будет больше трупов, больше крови, больше насилия.
Это уже проверено. Вспомните, хотя бы нашу историю периода Гражданской войны — 1918-1920 гг. Что тогда творилось на Украине. Да, у всех были пулеметы, ружья, даже пушки. В селах окопы копали вокруг своих домов. Но весь регион (юго-западная часть России, именуемая Украиной), он утопал в хаосе и крови. И потом еще очень долгое время у людей это оружие изымали.
Нельзя это делать у нас. В принципе, нельзя…