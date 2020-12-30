Зачем власти хотят массово раздать оружие украинцам

Недавнее заявление президента Зеленского о том, что в случае «нападения России» на Украину, он поставит под ружье все население, включая женщин, основывается, как оказалось, не только на нездоровой фантазии украинского лидера. Власти «незалежной», действительно, хотят массово раздать украинцам оружие.

Сделать это позволит новый закон о территориальной обороне, который в феврале-марте, вероятно, уже будет вынесен на обсуждение в парламент страны. Документ предусматривает создание на Украине национальной системы территориальной самообороны, участникам которой предлагается раздать стрелковое оружие для домашнего хранения.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО и один из инициаторов данного законопроекта Сергей Кривонос.

По его словам, концепция документа уже обсуждалась с представителями силовых ведомств, а также с профильным комитетом Верховной Рады . И получила одобрение.

Авторы инициативы рассчитывают, что подразделения, сформированные по территориальному принципу, будут отличаться массовостью и «мгновенным временем боеготовности», что позволит эффективно реагировать на внешние угрозы.

Записаться в территориальную оборону, чтобы «защищать страну от внешнего врага», могут жители любого региона Украины. По выходным они будут «проходить подготовку, а в будни заниматься гражданскими делами».

В случае принятия закона, резервистам из региональной обороны предлагается выдать 80 тысяч единиц стрелкового оружия. Условия домашнего хранения стволов отдельно не оговариваются. Но никакой угрозы в этом Кривонос не видит, поскольку, как он выразился, «у населения уже и так более миллиона единиц».

На самом деле, значительно больше.

О том, что «незалежная» буквально напичкана оружием и боеприпасами, еще в 2016-м предупреждал экс-начальник криминальной разведки Украины Валерий Кур (один из основателей, кстати, первых советских и украинских подразделений по борьбе с организованной преступностью). Он утверждал, что по стране «гуляют» миллионы стволов. И, кроме того, гигантское количество неучтенного оружия находится на складах МВД

Бывшего (теперь уже) главного военного прокурора Анатолия Матиоса эта тема тоже одно время очень беспокоила. По его прикидкам, за время войны в Донбассе из зоны «АТО» на территорию Украины «перетекло», по самым скромным подсчетам, от двух до трех миллионов единиц неучтенного «огнестрела».

Интересно, что тот же Матиос буквально через год заявил, что оружие надо раздать всем украинцам, чтобы те могли защитить свои жизни — когда наступят смутные времена.

Собственно, к этому, видимо, все и идет. Не к смутным временам — они давно наступили на Украине А к тому, что жителям страны разрешат иметь личный арсенал. И речь здесь не идет исключительно о силах теробороны.

Еще осенью депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Раде законопроект о легализации оборота гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. В документе оговаривается, что такая возможность появится только у граждан без медицинских противопоказаний, которые не имеют уголовных судимостей. Но, учитывая, в каком состоянии медицина и судебная система на Украине, нет уверенности, что этим правом не воспользуются криминальные элементы и люди с психическими отклонениями, которых довольно много среди, так называемых, «героев АТО».

— Есть известная мудрость: если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума, — комментирует ситуацию главный редактор информационно-аналитического портала «Альтернатива», публицист Андрей Ваджра. — Ситуация с легализацией оружия на Украине, это как раз из этой серии. Что, судя по всему, Господь решил еще и в этом плане наказать Украину, украинское общество.

На самом деле, в той ситуации, которая там сложилась, данная проблема, на мой взгляд, она не решаема.

То есть они даже не пытаются решить ее, они просто хотят ее реализовать.

Действительно, у людей на руках огромное количество оружия, причем, автоматического, боевого. Это, не считая, неавтоматических разнообразных карабинов, которые, кстати говоря, легко переделывают в автоматические… и т.д.

Изъять весь этот арсенал фактически нереально. Власти пытались, но из этого ничего не вышло — не хочет народ, даже за деньги, отдавать пулеметы. И, естественно, какой-то очень «умный» человек, решил: «А, давайте, мы это все легализуем».

Проблема в том, что в условиях современной войны автомат Калашникова, это, конечно, вещь замечательная. Но он, в принципе, ничего не решает.

Как показали боевые действия на том же Донбассе, основные силы украинские были разгромлены отнюдь не при помощи автоматов, а просто прилетали снаряды, ракеты, и в итоге были горы трупов.

Поэтому в военном плане идея эта абсолютно бессмысленная. Вооружить людей, местное население, чтобы оно защищало свою территорию, это полнейший бред. Потому что для того, чтобы сообщество людей с автоматами представляло собой некую военную силу, оно должно иметь соответствующую подготовку.

«СП»: — Так, обещают же готовить по выходным…

— Это все замечательно. Но, мы же понимает прекрасно, что по выходным хорошо жарить шашлыки на свежем воздухе, а не заниматься военной подготовкой.

Это полнейшая чушь в военном плане. Потому что, если дойдет до вооруженного военного конфликта, все эти местные силы самообороны растворятся в течение нескольких дней. Их просто будет нереально собрать. Хорошо еще, если ВСУ продержатся пару дней, как организованная сила.

Но, возможно, в данном случае кто-то просто решил подзаработать на доразграблении военных складов. Наверное, автоматы еще остались.

«СП»: — Вообще, авторы законопроекта о теробороне ссылаются на европейский опыт, в частности, таких стран, как Польша, Литва, Эстония, Швеция…

— Это просто тупое копирование. Силы самообороны европейские, они были неэффективны даже во время Второй мировой войны. Формирования гитлеровского ополчения Deutschen Volkssturm (все эти дедушки и мальчики с фаустпатронами) под гусеницами советских танков, штурмовавших Берлин, исчезали в течении часов.

Скорей всего, людей просто хотят от чего-то отвлечь. От чего — понятно. Уровень жизни падает. Зато идет непрерывный рост коммунальных тарифов — электричество, газ, любые услуги… Система здравоохранения — в руинах…

Как же тут не поговорить об оружии? Но это абсолютно бессмысленная затея, ни к чему не ведущая.

«СП»: — И опасная, наверное, ко всему прочему?

— Естественно. Все это, в общем, ведет к феодализации Украины. Когда местные частные армии будут на легальной основе вооружены боевым стрелковым оружием.

Киев, в принципе, уже и сейчас ничего не может контролировать. А представьте себе, местных «баронов» региональных, объединенных с олигархами украинскими и еще имеющие узаконенные частные армии.

Вот она и вырисовывается основная мысль, основной посыл и основная цель всех этих телодвижений. Надо свои армии частные вооружать. И свои интересы с помощью этих армий потом отстаивать.

Вот, пожалуйста, законный повод — надо создавать местную самооборону.

Повторю: в военном плане для обороны страны это полная чушь. Но в плане феодализации Украины это замечательная идея. Потому что через полгода мы увидим браво марширующие частные армии по украинским регионам.

«СП»: — Экс-прокурор Матиос ранее предлагал раздать оружие всем украинцам, чтобы те могли защитить свою жизнь. Полиция, получается, уже не в состоянии это делать?

— С одной стороны, так и есть. Об этом уже давно говорят и пишут, что правоохранительных структур на Украине давно уже нет. И защищать простого обывателя уже некому.

Но раздать всем оружие, это тоже не выход. Не смогут люди себя защищать этим оружием, в принципе. А то, что у шизофреников и психически нестабильных появится доступ к огнестрелам, это точно. Как и то, что количество пьяных разборок со стрельбой увеличится в разы.

Сам факт того, что у кого-то в кармане ствол или под кроватью автомат, это никого никогда не останавливала. И не остановит. Просто будет больше трупов, больше крови, больше насилия.

Это уже проверено. Вспомните, хотя бы нашу историю периода Гражданской войны — 1918-1920 гг. Что тогда творилось на Украине. Да, у всех были пулеметы, ружья, даже пушки. В селах окопы копали вокруг своих домов. Но весь регион (юго-западная часть России, именуемая Украиной), он утопал в хаосе и крови. И потом еще очень долгое время у людей это оружие изымали.