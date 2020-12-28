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Москва

Послы ЕС одобрили соглашение по Brexit и его временное применение с 1 января 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Комитет постоянных представителей стран — членов Евросоюза одобрил в понедельник соглашение между сообществом и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit и единогласно поддержал его временное применение с 1 января по 28 февраля 2021 года. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь комитета Себастиан Фишер.

"Зеленый свет сделке по Brexit: послы единогласно одобрили временное применение соглашения ЕС и Великобритании о торговле и сотрудничестве с 1 января 2021 года, — написал он. — Следующий этап — одобрение [Советом ЕС] путем письменной процедуры, которая должна завершиться завтра к 15:00 (17:00 мск — прим. ТАСС)".

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.
ЕС и Великобритания не успевают ратифицировать этот документ объемом 1 246 страниц до 31 декабря, когда истекает переходный период по Brexit, поэтому Брюссель и Лондон намерены применять его с начала 2021 года во временном режиме, не дожидаясь ратификации, чтобы избежать правового вакуума в двусторонних отношениях.
Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись о 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.
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Комментарии
В мире , Видео , Себастиан Фишер , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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