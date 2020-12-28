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На Украине Зеленскому припомнили, как он «откосил» от армии 

Слово и Дело 6 часов назад
На Украине Зеленскому припомнили, как он «откосил» от армии
Фото: Reuters
Депутаты потребовали от Минобороны Украины провести проверку по поводу службы в армии Зеленского, который является Верховным главнокомандующим ВСУ.
В ведомстве напомнили, что действующий украинский президент Владимир Зеленский не служил в войсках. В 2014 году Зеленскому несколько раз приходили повестки, но на призывной пункт будущий президент так и не прибыл.
Верховный главнокомандующий "откосил" от армии и состоит на учете как делопроизводитель, в войсках их называют "писарчуками". Как добавили в ведомстве, службу в войсках президент не проходил, но, согласно воинской специальности, во время военного положения он будет находиться при штабе.

"Воинское звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель", — подтвердили в Минобороны Украины.

При этом Зеленский занимает пост Верховного главнокомандующего ВС Украины и может отдавать приказы любому военнослужащему, от солдата до генерала и от матроса до адмирала. Для поддержания морального духа в армии он даже ездил на передовые позиции ВСУ в Донбасс, но его там встретили без особого восторга. В СМИ это связывают с тем, что бойцы ВСУ знают, что их командующий сам в строю не пробыл ни дня.
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В мире , Владимир Зеленский , Министерство обороны
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