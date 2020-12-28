На Украине Зеленскому припомнили, как он «откосил» от армии 

Депутаты потребовали от Минобороны Украины провести проверку по поводу службы в армии Зеленского , который является Верховным главнокомандующим ВСУ.

В ведомстве напомнили, что действующий украинский президент Владимир Зеленский не служил в войсках. В 2014 году Зеленскому несколько раз приходили повестки, но на призывной пункт будущий президент так и не прибыл.

Верховный главнокомандующий "откосил" от армии и состоит на учете как делопроизводитель, в войсках их называют "писарчуками". Как добавили в ведомстве, службу в войсках президент не проходил, но, согласно воинской специальности, во время военного положения он будет находиться при штабе.

"Воинское звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель", — подтвердили в Минобороны Украины.

При этом Зеленский занимает пост Верховного главнокомандующего ВС Украины и может отдавать приказы любому военнослужащему, от солдата до генерала и от матроса до адмирала. Для поддержания морального духа в армии он даже ездил на передовые позиции ВСУ в Донбасс, но его там встретили без особого восторга. В СМИ это связывают с тем, что бойцы ВСУ знают, что их командующий сам в строю не пробыл ни дня.