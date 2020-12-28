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США выделили сотни миллионов на противостояние влиянию России 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
США выделили $290 млн на противостояние влиянию России
Фото: Zuma\TASS
США выделят на противодействие России и Китаю почти $600 млн, говорится в законопроекте о финансировании правительства в 2021 году. На борьбу с российским влиянием Вашингтон собирается потратить $290 млн Кроме того, Соединенные Штаты намерены спонсировать своих восточных партнеров и поддерживать программы по развитию демократии в России и странах Центральной Европы.
Утвержденный президентом США Дональдом Трампом проект финансирования работы правительства в 2021 финансовом году предусматривает выделение $290 млн на борьбу с растущим влиянием России и $300 млн — на противодействие Китайской Народной Республике, передает РИА «Новости».
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Деньги на борьбу с влиянием Китая должны быть потрачены на ослабление «политического влияния правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем действующим от их имени организациям».
Отдельной статьей расходов значится поддержка развития демократии в РФ, странах Европы и Азии. Среди прочего упоминается «продвижение свободного интернета». Около $20 млн направят на «укрепление демократии и гражданского общества» в Центральной Европе.
Партнеры США на Востоке также получат часть денег, чтобы помочь уменьшить уязвимость Америки перед российским давлением в области политики.
Администрация Трампа, упоминая Россию вместе с Ираном и Китаем, не считала ее главной угрозой своей нацбезопасности. Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф говорил, что самая большая угроза для США — это Китай. По его словам, это единственная страна, которая может бросить вызов «превосходству Америки во всех областях».
Говоря об РФ, Рэтклифф заявил, что мнение о существовании большой угрозы со стороны России ошибочно. Он также призвал демократа Джо Байдена «оставить политизацию разведки позади» и быть честным по отношению к Китаю.
Тем не менее, избранный президент США Джозеф Байден еще до победы на выборах назвал Россию главной угрозой нацбезопасности страны.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва [американской] безопасности и альянсов представляет Россия», — ответил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению Байдена, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».
В проекте бюджета на 2020 финансовый год США также предполагали приоритетными задачами противостояние России и Китаю.
Антироссийская и антикитайская направленность Америки на международной арене продолжает оставаться основой внешней политики Вашингтона уже много лет. В 2017 году США опубликовывали «новую стратегию» по национальной безопасности. Основное внимание в документе, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и региону Ближнего Востока.
Президент Трамп рассказывал, комментируя стратегию, что необходимо разрешать «новые формы конфликтов», включая экономическую и политическую «агрессию» со стороны РФ и КНР. Он отмечал, что Москва и Пекин стремятся бросить вызов влиянию США, американским ценностям и благосостоянию страны. При этом среди самых существенных угроз в Штатах называют ядерный арсенал России — однако именно Штаты разрывают договоры о разоружении. Российские власти неоднократно заявляли, что не преследуют агрессивных целей и лишь отвечают на попытки США навязать всему миру свое видение. В марте президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия должна обеспечить сдерживание агрессии против себя. Он также неоднократно отмечал, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но первый шаг к нормализации должны сделать американцы.
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В мире , Статьи , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Китай
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