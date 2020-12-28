Европейцы испугались прививок от COVID-19

Европа развернула 27 декабря масштабную кампанию вакцинации от COVID-19, чтобы попытаться обуздать пандемию коронавируса, но многие европейцы скептически относятся к скорости, с которой вакцины были протестированы и одобрены, и не хотят делать прививку, сообщает Reuters

Европейский Союз заключил контракты с рядом производителей лекарств, включая Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca, на общее количество более двух миллиардов доз и поставил цель сделать прививки всем взрослым в следующем году.

Но опросы указывают на высокий уровень нерешительности в отношении вакцинации в странах от Франции до Польши, при этом для разработки многих вакцин требуются десятилетия, а не месяцы.

«Я не думаю, что в истории есть вакцина, которая была бы протестирована так быстро», — сказал 41-летний Иренеуш Сикорский, выходя из церкви в центре Варшавы с двумя своими детьми. «Я не говорю, что вакцинация не должна проводиться. Но я не собираюсь тестировать непроверенную вакцину на своих детях или на себе».

Опросы, проведенные в Польше, где имеет место глубокое недоверие к государственным учреждениям, показали, что на данный момент менее 40% людей планируют пройти вакцинацию. В воскресенье записалась лишь половина медицинского персонала варшавской больницы, где была сделана первая прививка в стране.

Широко распространенная нерешительность, похоже, не учитывает научные разработки последних десятилетий.

Согласно исследованию 2013 года, традиционный метод создания вакцин — введение ослабленного или мертвого вируса, или его части для стимуляции иммунной системы организма занимает в среднем более десяти лет. На создание вакцины против пандемического гриппа потребовалось более восьми лет, а на вакцину против гепатита В — почти 18 лет.

Вакцина Moderna, основанная на так называемой технологии мессенджер-рибонуклеиновой кислоты (мРНК), прошла путь от секвенирования генов до первой инъекции человеку за 63 дня.