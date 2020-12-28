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На Украине перепишут учебники ради гендерного равенства 

РИА Новости 1 час назад
На Украине перепишут учебники ради гендерного равенства
Фото: © Sergei Supinsky
Украина до 2024 года внесет изменения в учебники для достижения гендерного равенства в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех "Партнерство Биарриц", сообщил министр образования и науки страны Сергей Шкарлет.
Украина в сентябре получила официальный статус участницы "Партнерства Биарриц".

"Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации. План мероприятий по реализации обязательств правительства Украины, взятых в рамках международной инициативы "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства принят с 2021 до 2024 года", — сказал Шкарлет в интервью изданию "Страна.UA".

По его словам, "папу" и "маму" в "родителя 1" и "родителя 2" переименовывать не будут.

"Пока я такого не видел. "Партнерство Биарицц" курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской, народными депутатами и так далее. Нам не ставили задач по поводу "родителя 1" и "родителя 2", по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях", — отметил министр.

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Комментарии
В мире , Украина , Елена Зеленская , Правительство Украины
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