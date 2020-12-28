Женщина после комы забыла о существовании детей

Англичанка, которая впала в кому после ДТП и потеряла память, воссоединилась с семьей спустя 30 лет. Об этом сообщает издание Independent.

В 1991 году Ли-Трейси Майли (Lee-Tracey Miley), которой сейчас 54 года, покинула английский город Борнмут, графство Дорсет, уехала на Кипр и пропала. В последний раз дети видели ее перед отъездом.

Они много лет безуспешно пытались найти ее, и в декабре 2019 года сын Крег (Craig) заявил о ее исчезновении в полицию английского графства Дорсет. Полицейские установили, что на Кипре Майли попала в ДТП и впала в кому. Позже она очнулась, но потеряла память и забыла о существовании своей семьи.

Запросы в департамент труда и пенсий показали, что в 2003 году Майли жила в Лондоне, но после этого ее след терялся. Полиция провела расследование и установила, что в 2004 году она въехала в США и могла жить в штате Аризона.

Американские власти провели адресную проверку, и в октябре 2020 года подтвердилось, что Майли в порядке и, действительно, живет в Аризоне. Она вышла из комы и отправилась в США в надежде найти свою семью, но безуспешно, так как с тех пор ее семья переезжала много раз.

Сын Майли Крэг сказал: «Полиция Дорсета провела великолепное расследование. Я обратился к ним с беспокойством о состоянии нашей матери, о которой мы ничего не слышали почти 30 лет. Полицейские взялись за дело. Они неустанно занимались поиском и постоянно держали меня в курсе».

«Я провел много лет в поисках, и даже пытался обращаться на телевидение, чтобы найти мать. Наша семья хочет поблагодарить всю команду полицейских, которые помогли нам, и пожелать им всего самого лучшего», — подчеркнул он.

Его сестра Кристина Саммонс (Christina Summons) тоже благодарна полицейским.

«За годы поисков я начала терять надежду когда-либо обрести мать. Расти без матери было тяжело, особенно, когда у меня появились свои четверо детей. Теперь у них есть бабушка, хотя из-за большого расстояния мы пока не можем встретиться вживую. Но мы не теряем надежду». Саммонс создала в интернете страницу для сбора средств, чтобы семья сумела воссоединиться.