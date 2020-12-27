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Тропический циклон «Чалан» надвигается на Мозамбик 

News.ru 2 часа назад
Тропический циклон «Чалан» надвигается на Мозамбик
Фото: Reuters
На восточное побережье Мозамбика 28 декабря обрушится тропический циклон «Чалан». Он затронет более 4 млн человек.

Воздействие «Чалана», включая шквалистые ветры и возможные наводнения, рискуют ощутить на себе более 4 млн мозамбикцев, — заявил в телевизионном обращении президент республики Филипе Ньюси.

Политик посоветовал проживающим в зонах риска временно покинуть их, чтобы избежать повторения событий, сопровождавших весной 2019 года циклон «Идай», сообщает газета O País.
Ньюси подчеркнул, что службы по чрезвычайным ситуациям держат на контроле движение циклона и будут готовы в случае необходимости начать спасательную операцию. Президент Мозамбика посетил центр управления национального оперативного комитета по чрезвычайным ситуациями провёл подробные консультации со спасателями.
Обрушившийся циклон «Идай» привёл к гибели 630 человек. Материальный ущерб был оценён в миллиарды долларов. Циклон «Чалан» сформировался к востоку от острова Мадагаскар 24 декабря. Он повторяет траекторию «Идая», скорость ветра в эпицентре достигает 25 м/c.
Как писал NEWS.ru, в бразильском штате Санта-Катарина минимум семь человек стали жертвами сильных ливней. Пропавшими без вести числятся порядка 20 человек. За 12 часов в штате выпало больше 120 мм осадков, из-за этого возникли оползни и наводнения. В одном из городов остались без электроснабжения пять тысяч домовладений.
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В мире , Мозамбик
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