Генерал предсказал Украине потерю шести областей «Новороссии»

Бывший глава милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предрек Украине потерю территорий.
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Апостроф».
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все», — отметил Москаль.
Генерал напомнил, что проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области Украины.
Проект «Новороссия» возник на Украине после событий 2014 года и предполагал объединение под этим брендом нескольких регионов, стремящихся к независимости от Украины.