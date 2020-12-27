Генерал предсказал Украине потерю шести областей «Новороссии»

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Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все», — отметил Москаль.

Генерал напомнил, что проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области Украины.

Проект «Новороссия» возник на Украине после событий 2014 года и предполагал объединение под этим брендом нескольких регионов, стремящихся к независимости от Украины.