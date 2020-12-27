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Украинский генерал предсказал потерю Украиной шести областей 

Газета.Ru и ещё 2 40 минут назад
Генерал предсказал Украине потерю шести областей «Новороссии»
Фото: Reuters
Бывший глава милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предрек Украине потерю территорий.
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Апостроф».

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это все», — отметил Москаль.

Генерал напомнил, что проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области Украины.
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Проект «Новороссия» возник на Украине после событий 2014 года и предполагал объединение под этим брендом нескольких регионов, стремящихся к независимости от Украины.
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В мире , Армия , Украина , Геннадий Москаль , Республика Крым
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