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Врачи в Италии выявили местный аналог «британского» штамма коронавируса 

Газета.Ru и ещё 12 56 минут назад
Похожий на британский штамм COVID-19 выявили в Италии
Фото: РИА Новости
Итальянские врачи заявили о том, что выявили штамм коронавируса, который очень похож на новый «британский» аналог. Об этом сообщает La Republica.
Кроме того, специалисты подчеркнули, что данный штамм уже существует с августа 2020 года на Апеннинах.

«С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную «английскую» разновидность», — сказал глава ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

Он отметил, что штамм учеными был выявлен случайно в ходе наблюдения за пациентом, который заразился коронавирусом в апреле.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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В мире , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
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