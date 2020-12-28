Похожий на британский штамм COVID-19 выявили в Италии

Итальянские врачи заявили о том, что выявили штамм коронавируса, который очень похож на новый «британский» аналог. Об этом сообщает La Republica.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что данный штамм уже существует с августа 2020 года на Апеннинах.

«С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную «английскую» разновидность», — сказал глава ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

Он отметил, что штамм учеными был выявлен случайно в ходе наблюдения за пациентом, который заразился коронавирусом в апреле.