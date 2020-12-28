Иран обвинил 48 человек в причастности к гибели Сулеймани 

"По делу Касема Сулеймани идентифицированы 48 обвиняемых, предприняты необходимые шаги по привлечению их к ответственности", — заявил Бакери, чьи слова публикует пресс-служба судебной власти Ирана.

По его словам, странам, которые так или иначе оказались связаны и вовлечены в произошедшее, Иран направил запрос с требованием предоставить информацию.

"Последний страной была Германия. До нас дошла информация, что американская база Рамштайн в Германии замешена в обмене данных между американскими беспилотниками, задействованными в убийстве Сулеймани", — отметил чиновник.

Днем ранее помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что эти 48 обвиняемых — основные лица, причастные к операции. Прежде власти Ирана сообщали о более 30 обвиняемых, во главе которых — президент США Дональд Трамп