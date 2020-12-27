Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники 

РИА Новости 50 минут назад
Иран перебросил в Ирак ракеты малой дальности
Фото: AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) перебросил в Ирак ракеты малой дальности и беспилотники, сообщает кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на иранские источники.
Согласно источникам издания, переброшенные в Ирак ракеты Arash принадлежат сухопутным силам КСИР и представляют собой высокоточные управляемые ракеты малой дальности. Что касается беспилотников, то источники сообщают, что они были произведены в Иране, их разместили на особо охраняемых объектах в южных провинциях Ирака.
По данным издания, ракеты были размещены на объектах и в лагерях, принадлежащих иракским вооруженным группировкам, близким к Ирану.
Источники подчеркнули, что КСИР может в течение ближайших нескольких недель нанести ракетные и беспилотные удары по целям не только на территории Ирака, но и в некоторых других странах региона. Источники утверждают, что эти атаки могут произойти после ухода президента США Дональда Трампа со своего поста и прихода на его место Джо Байдена.
Кроме того, источники также отмечают, что в ходе недавнего визита в Ирак командующего спецподразделением "Кудс" КСИР Эсмаила Каани обсуждалась возможность ответа на убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором власти Ирана обвиняют Израиль.
Ранее Трамп обвинил Иран в атаке на американское посольство в Багдаде, пригрозил призвать Тегеран к ответу в случае жертв среди американцев в будущем. К сообщению с обвинениями в Twitter Трамп приложил фотографию, на которой изображены три ракеты. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран отвергает обвинения со стороны Трампа и считает их безосновательными.
В конце прошлой недели "зеленая зона" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, подверглась ракетному обстрелу. По данным местных СМИ, системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. Тегеран отверг заявления о возможной причастности к обстрелам посольства.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Последние новости
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота "Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота Реакция Соколова на приговор попала на видео Реакция Соколова на приговор попала на видео Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
Комментарии 4
В мире , Армия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Извержение вулкана Этна сняли на видео
01:44
Извержение вулкана Этна сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение