"Уже в 6:45 (совпадает с мск) минчане начали шествия в районе Тракторного завода, еще затемно прошел и марш в районе Малиновка, а с приходом рассвета подтянулись также жители улицы Маяковского", — сообщает белорусский информационный портал Onliner. Люди организуются в небольшие колонны под бело-красно-белой символикой, выстраиваются в цепи солидарности, скандируют "Пока мы едины, мы непобедимы", "Присоединяйся". Telegram-каналы выкладывают видео об акциях у станции метро "Спортивная", в районе "Золотая горка", "Курасовщина", "Каменная горка", "Уручье". О задержаниях пока не сообщается.