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Москва

В Минске с раннего утра оппоненты власти вышли на локальные акции протеста 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
Централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске не проводят, однако с раннего утра они вышли на локальные митинги в различных районах столицы.

"Уже в 6:45 (совпадает с мск) минчане начали шествия в районе Тракторного завода, еще затемно прошел и марш в районе Малиновка, а с приходом рассвета подтянулись также жители улицы Маяковского", — сообщает белорусский информационный портал Onliner. Люди организуются в небольшие колонны под бело-красно-белой символикой, выстраиваются в цепи солидарности, скандируют "Пока мы едины, мы непобедимы", "Присоединяйся". Telegram-каналы выкладывают видео об акциях у станции метро "Спортивная", в районе "Золотая горка", "Курасовщина", "Каменная горка", "Уручье". О задержаниях пока не сообщается.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что в "Уручье" также выстроилась небольшая группа сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, а на улице Кирилла Туровского заметили автомобили с госфлагами.
В ходе акции протеста в Минске задержаны более 300 человек
Белорусская оппозиция в обращении к своим сторонникам в Telegram-каналах отметила, что настало время наконец-то немного передохнуть в новогодние и рождественские праздники "после длительной борьбы и изнурительного противостояния [с властями]". Вместе с тем, считают оппозиционеры, даже в праздники "можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом", принимая участие в локальных маршах, украшая свои дома, квартиры и дворы "в правильные цвета [бело-красно-белые]". Со своей стороны МВД Белоруссии сообщило, что усилит меры безопасности на новогодние праздники.
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В мире , Видео , МВД , Минск
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