Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» отбилась от грабителя 

Анна Лесун, завоевавшая в 2012 году титул «Мисс Екатеринбуг», смогла постоять за себя на нью-йоркской улице.

Она не испугалась грабителя, перешла в контратаку, и враг бежал.

Решимости девушке добавил страх за свою маленькую собачку, которую грозился прибить агрессивный незнакомец.

Эту неприятную историю Анна описала в сторис своего инстаграма.

Дело было в Сохо.

«Весьма прилично одетый молодой человек попросил у меня денег, и когда я сказала: «Извините, нет», он стал очень агрессивным, сказал, что прибьет мою собаку. Он замахнулся на меня кулаком. Ударил меня, но не сильно. Я оттолкнула его и начала ругаться по-русски. К своему удивлению, я совсем не испугалась. Я была готова дать отпор».

Решимости девушке добавил страх за свою маленькую собачку, которую грозился прибить агрессивный незнакомец.

« В моем мире мужчины не просят у женщин денег. И они не пытаются ударить женщину. Этот парень не был мужчиной. Он был просто зомби без чувства собственного достоинства», — резюмировала Лесун.

Все закончилось удачно для Анны и ее песика. Однако девушка собралась на всякий случай записаться на курсы самообороны.

Как ранее писал «Рамблер», на британскую актрису Молли Конлин напали грабители с ножом. Об этом сообщает Mirror.

В полиции отметили, что в настоящее время занимаются расследованием случившегося.

По их словам, знаменитость не пострадала, однако испытала потрясение из-за инцидента.