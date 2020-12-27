Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации 

Москва24 1 час назад
Кравчук вступился за Зеленского после его слов о мобилизации
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал главу государства Владимира Зеленского после его слов о возможной мобилизации украинцев в случае военного нападения России. Об это он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. Когда я был уже не президентом, меня тоже спросили: если бы враг пришел на вашу землю, что бы вы делали? Я сказал, что имею достаточное количество разнокалиберного оружия, я бы стрелял в каждого врага. Это нормальный ответ патриота Украины", — заявил Кравчук.

Зеленский подчеркивал, что не хочет представлять такой сценарий развития событий и выступает против него, однако уточнил, что в противном случае война с РФ будет большой. Президент Украины заявлял, что при таком развитии событий ситуация для Украины будет очень тяжелой. Зеленский выразил мнение, что в России также это осознают.
Украинские военные предупредили о дезертирстве в случае войны с Россией
Ранее президент Украины подчеркнул, что готов созваниваться с Владимиром Путиным, если встреча советников в "нормандском формате" будет задерживаться. Зеленский отметил, что должен решать самые сложные вопросы с президентом России.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
Москва24: последние новости
Трамп помиловал экс-главу своего штаба и бывшего советника Трамп помиловал экс-главу своего штаба и бывшего советника Германия может ввести новые санкции против России – СМИ Германия может ввести новые санкции против России – СМИ Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет на 2021 год Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет на 2021 год
Комментарии 26
В мире , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение