Выросло число умерших в доме престарелых после визита Санты

До 23 выросло число пациентов дома престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен , умерших после того, как в День святого Николая заведение посетил зараженный коронавирусом Санта-Клаус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 18 скончавшихся.

Тревогу забили после того, как актер, игравший роль сказочного персонажа, получил положительный результат анализа на инфекцию через несколько дней после праздника. Выяснилось, что на мероприятии не соблюдались меры предосторожности: не все были в масках, а актеры не соблюдали социальную дистанцию с пациентами. Предположительно, причиной столь массового инфицирования стала плохая вентиляция помещения.