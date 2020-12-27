Зафиксирован первый случай махинации с вакциной

Полиция Нью-Йорка начала расследование в связи с получением данных о том, что сеть медицинских организаций в штате могла получить вакцину от коронавируса мошенническим путём для последующего нелегального распространения частным лицам.

О начале расследования случая предполагаемой махинации с вакциной сообщил департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, передает ТАСС.

Департамент здравоохранения в курсе сведений о том, что сеть медучреждений Parcare в округе Ориндж, предположительно, мошенническим путем получила партию вакцин от COVID-19, поставляла их в свои больницы в других частях штата и предлагала частным лицам, — заявил глава департамента Говард Цукер.

Он добавил, что получение вакцины с целью распространения препарата частным лицам нарушает план властей штата о первоочередной вакцинации работников здравоохранения, персонала и постояльцев домов престарелых.

Parcare — сеть довольно крупных медицинских учреждений, насчитывающая в штате шесть клиник, две из которых располагаются непосредственно в Нью-Йорке. Отмечается, что сеть клиник могла незаконно получить партию вакцины от американской компании Moderna.

Как сообщал NEWS.ru, 26 декабря на территории США был зарегистрирован первый случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, созданную компанией Moderna. Двумя днями ранее медработник из Нью-Йорка получил анафилактический шок после вакцинации. По словам чиновников, это первый случай такой реакции на препарат Pfizer.