Великобритания начнет выпуск собственной вакцины от COVID-19

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В Великобритании готовится к выпуску вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые из Оксфордского университета, пишет издание Sunday Telegraph.

В Соединенном королевстве производство собственной вакцины начнется 4 января. Сообщается, что препарат уже получил лицензию от фармацевтической компании AstraZeneca. Ожидается, что через несколько дней он получит одобрение медицинских регуляторов.