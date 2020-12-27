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Великобритания начнет выпуск собственной вакцины от COVID-19 в январе 

Мир24 и ещё 2 48 минут назад
Великобритания начнет выпуск собственной вакцины от COVID-19
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
В Великобритании готовится к выпуску вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые из Оксфордского университета, пишет издание Sunday Telegraph.
В Соединенном королевстве производство собственной вакцины начнется 4 января. Сообщается, что препарат уже получил лицензию от фармацевтической компании AstraZeneca. Ожидается, что через несколько дней он получит одобрение медицинских регуляторов.
Газета утверждает, что в течение следующих двух недель будут привиты около двух млн человек, они получат вакцины из Оксфорда или Pfizer.
Напомним, ранее стало известно о новой мутации COVID-19, которая была обнаружена в Великобритании. Российский медик уверен, что существующие вакцины будут эффективны против этого штамма.
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В мире , Pfizer , Великобритания
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