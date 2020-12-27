Великобритания начнет выпуск собственной вакцины от COVID-19

В Великобритании готовится к выпуску вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые из Оксфордского университета, пишет издание Sunday Telegraph.
В Соединенном королевстве производство собственной вакцины начнется 4 января. Сообщается, что препарат уже получил лицензию от фармацевтической компании AstraZeneca. Ожидается, что через несколько дней он получит одобрение медицинских регуляторов.
Газета утверждает, что в течение следующих двух недель будут привиты около двух млн человек, они получат вакцины из Оксфорда или Pfizer.
Напомним, ранее стало известно о новой мутации COVID-19, которая была обнаружена в Великобритании. Российский медик уверен, что существующие вакцины будут эффективны против этого штамма.