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Москва

«Можно и не успеть»: Welt испугалась нового витка в «спирали угроз» 

РИА Новости и ещё 1 9 часов назад
Welt испугалась нового витка в «спирали угроз» в мировой политике
Фото: РИА Новости
Немецкая газета Die Welt назвала эру развития гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности, заявив о новом витке в "спирали угроз".
Авторы статьи вспомнили об учебном запуске межконтинентальных ракет с российской подводной лодки в Охотском море. Тогда на военно-воздушной базе США в Германии сработал сигнал тревоги о реальном пуске ракеты.
По их мнению, этот случай показывает, что США не исключают ракетного удара по Европе и поэтому все время находятся начеку. При этом они признают, что из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу".

"С появлением так называемого гиперзвукового оружия прежние цепи оповещения и противоракетной обороны становятся бесполезными, а время на реагирование драматически сокращается", — говорится в статье.

Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики считают, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.
По их словам, лидирующие позиции в области гиперзвукового оружия занимают Россия и Китай, а США "прилагает все силы", чтобы устранить отставание. При этом отмечается, что Владимира Путина не беспокоят разработки США, поскольку Россия обладает эффективными средствами противодействия — зенитной ракетной системой С-500 и "некой модернизированной ракетой-перехватчиком".
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В мире , Владимир Путин , Die Welt , Германия , США , Япония
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