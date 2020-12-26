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Москва

Украинский учёный предупредил о вымирании страны 

News.ru 37 минут назад
Учёный заявил, что Украина находится на грани вымирания
Фото: Reuters
Украина находится на грани вымирания, ведь всего семь лет назад несколько областей на западе страны и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорождённых над количеством умерших. Об этом рассказал заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский.
По его словам, в 2020 году это соотношение снизилось до уровня 1:2 в среднем по стране. Учёный прогнозирует 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей.

Ещё никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей, — приводит слова Волянского РИА Новости.

При этом завкафедрой иммунологии и микробиологией считает, что это показатель может снизиться и до 200 тысяч новорожденных в год. Молодёжь в возрасте деторождения — 20-25 лет, вступает в этот процесс, а в период с 1995 по 2000 годы родилось мало детей. Тем более, что многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.

Причины понятны. Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения, — поясняет Волянский.

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Наиболее удручающая картина сложилась в Центре, на Севере и Востоке Украины. А количество смертей в три раза превышает количество рождений в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях.
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В мире , РИА Новости , Киев
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