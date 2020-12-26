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Трамп обвинил Минюст США и ФБР в бездействии во время выборов 

News.ru 2 часа назад
Трамп обвинил ФБР в бездействии во время мошенничества на выборах
Фото: Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп считает, что Министерство юстиции страны и Федеральное бюро расследований не приняли необходимых мер, чтобы предотвратить фальсификации на президентских выборах в ноябре, и не сделали ничего, чтобы впоследствии наказать виновных.

Министерство «справедливоcти» и ФБР ничего не предприняли в связи с актами мошенничества на президентских выборах 2020 года — крупнейшим обманом в истории нашей нации, — несмотря на очевидные свидетельства. Им должно быть стыдно. История запомнит это, — написал Трамп в своём Twitter.

Политик добавил, что его команда не сдаётся. Он напомнил, что впереди ещё заседание Конгресса США, которое назначено на 6 января. На этом заседании конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков и окончательно закрепить итоги выборов в США.
Также президент раскритиковал своих однопартийцев, заявив, что в случае поражения его оппонента Джо Байдена при признаках фальсификаций на выборах его сторонники-демократы «дрались бы не на жизнь, а на смерть». В то же время, по мнению Трампа, республиканцы просто опустили руки и смирились с поражением своего кандидата.
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Выборы в США состоялись 3 ноября, и, по данным большинства американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал большее число голосов, победив своего конкурента — действующего президента Дональда Трампа. 14 декабря коллегия выборщиков также отдала победу Байдену. Теперь результаты выборов 6 января 2021 года должен утвердить конгресс. Инаугурация нового президента назначена на 20 января.
Действующий президент Дональд Трамп, баллотировавшийся на второй срок, отказывается признать поражение на выборах. Он неоднократно заявлял о фальсификациях и нарушениях на выборах, а его команда регулярно подаёт иски в попытке оспорить итоги выборов в отдельных штатах.
При этом 24 декабря американское издание The New York Times писало, что президент США Дональд Трамп настолько сильно одержим идеей добиться непризнания победы на выборах Джо Байдена и сохранением своего президентского поста, что практически полностью бросил заниматься государственными делами и управлять страной, сообщал NEWS.ru.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , Минюст РФ , Конгресс США , Министерство юстиции США
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