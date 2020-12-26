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Москва

Санду высказалась за восстановление сотрудничества с МВФ 

ТАСС 1 час назад
Санду высказалась за восстановление сотрудничества с МВФ
Фото: Reuters
Президент Молдавии Майя Санду считает необходимым восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) на фоне поразившего страну затяжного кризиса.

"Обсудила с председателем Национального банка страны Октавианом Армашу макроэкономическую ситуацию в контексте экономического кризиса, который переживает Молдавия, ситуацию в банковской системе и необходимость возобновления отношений с МВФ", — написала Санду в субботу на своей странице в Facebook. Она заверила Армашу, что будет поддерживать инициативы Нацбанка, направленные на обеспечение финансовой стабильности страны, отметив, что необходимо укреплять его независимость и потенциал.

В июле МВФ и правительство Молдавии на уровне экспертов достигли соглашения о трехлетней программе экономических реформ, которую фонд поддержит посредством расширенного механизма кредитования и расширенного финансирования. Утверждение программы позволяет Молдавии получить финансовую помощь в размере около $558 млн Эти средства планировалось направить на продвижение институциональных реформ, восстановления экономики страны после пандемии, поддержание макроэкономической стабильности. Предыдущая трехлетняя программа сотрудничества Молдавии с МВФ завершилась в марте.
В декабре постоянный представитель фонда в республике Роджерс Чавани заявил, что одобрение новой программы и выделение финансовой помощи Молдавии задерживается, отметив, что на это решение повлияли некоторые решения молдавских властей, которые он не стал называть. При этом он подчеркнул, что финансовая поддержка со стороны МВФ "всецело зависит от безоговорочной приверженности Молдовы необратимости ранее достигнутому прогрессу, а также широкой политической поддержки амбициозной программы реформ в области госуправления и институциональных реформ, согласованной с миссией МВФ в этом году".
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В мире , Международный валютный фонд , Молдова
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