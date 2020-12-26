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Москва

В СММ ОБСЕ пообещали отреагировать на информацию о незаконной деятельности миссии в ЛНР 

ТАСС 1 час назад
В ОБСЕ заподозрили своих сотрудников в ЛНР в контрабанде
Фото: РИА Новости
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине рассматривает вопрос о возможной незаконной деятельности своих сотрудников на неподконтрольных правительству Киева территориях Донбасса и примет надлежащие меры. Об этом говорится в ответе пресс-службы миссии на запрос ТАСС.

"СММ ОБСЕ стало известно о заявлениях относительно сотрудников миссии, которые были опубликованы СМИ, в неподконтрольных правительству [Украины] районах. СММ рассматривает этот вопрос и прибегнет к надлежащим мерам реагирования в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Ранее центр общественных связей МВД Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что сотрудники луганской команды СММ ОБСЕ незаконно ввезли в ЛНР из ЕС транзитом через Украину 16 легковых автомобилей для продажи на территории республики, кроме того, один из сотрудников занимался незаконной доставкой посылок с территории Украины. После этого министр иностранных дел республики Владислав Дейнего сообщил, что СММ ОБСЕ начала проверку в отношении своих сотрудников, которых ЛНР обвиняет в незаконной деятельности.
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В мире , Владислав Дейнего , ЕС , МВД , ИТАР-ТАСС , Киев
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