В ОБСЕ заподозрили своих сотрудников в ЛНР в контрабанде

"СММ ОБСЕ стало известно о заявлениях относительно сотрудников миссии, которые были опубликованы СМИ, в неподконтрольных правительству [Украины] районах. СММ рассматривает этот вопрос и прибегнет к надлежащим мерам реагирования в установленном порядке", — говорится в сообщении.