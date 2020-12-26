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В СНБО раскритиковали слова Зеленского о «тотальной войне» с Россией 

РИА Новости 1 час назад
В Киеве раскритиковали слова Зеленского о «тотальной войне» с Россией
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.
По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Он отметил, что такая ситуация уже была в 2014 году, а также в 2018 во время введения военного положения, когда многие мобилизованные просто убегали.

"Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — сказал Кривонос в интервью НВ.

Зеленский обещал "мобилизовать всех" в случае войны с Россией
Он подчеркнул, что прежде чем прибегать к подобным мерам необходимо обучить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.
Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны.
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В мире , Владимир Зеленский
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