В Киеве раскритиковали слова Зеленского о «тотальной войне» с Россией

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос раскритиковал идею президента страны Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.
По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Он отметил, что такая ситуация уже была в 2014 году, а также в 2018 во время введения военного положения, когда многие мобилизованные просто убегали.
"Мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет", — сказал Кривонос в интервью НВ.
Он подчеркнул, что прежде чем прибегать к подобным мерам необходимо обучить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.
Ранее Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае "нападения" и мобилизует все население страны.