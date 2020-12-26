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Во Франции обнаружен британский штамм коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Британский штамм коронавируса добрался до Франции
Фото: globallookpress.com
Новая разновидность штамма коронавируса, которая появилась и напугала жителей Великобритании, выявлена во Франции. Первый случай наличия подтвержденной инфекции с «британским штаммом» зафиксирован в городе Тур.
Как сообщает санитарное агентство страны, заболевший гражданин Франции ранее проживал в Великобритании. У инфицированного нет никаких видимых симптомов COVID-19, он находится дома, соблюдая все правила самоизоляции, пишет Parisien.
Ранее британский штамм подтвердился у пяти жителей Японии, которые также привезли его, вернувшись из Туманного Альбиона.
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В мире , Великобритания , Тур , Франция , Япония
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