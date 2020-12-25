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«Поющий полицейский» из Финляндии выпустил альбом на русском языке 

Вероника Полынина 19 минут назад
«Поющий полицейский» из Финляндии выпустил альбом на русском языке
Фото: YOUTUBE
«Поющий полицейский» из Финляндии Петрус Шродерус выпустил альбом на русском языке, сообщает телеканал «Звезда».
Во время подготовки к записи альбома Шродерус нанял репетитора русского языка.

«Я уже знаю эти песни на финском, поэтому и я захотел выучить их на русском, чтобы хорошо исполнять их. Работа над произношением заняла много времени. У меня даже был репетитор. Я так счастлив, что люди пишут мне, что понимают, о чем я пою. Да, они слышат, что русский не мой родной язык, но я правда стараюсь», — рассказал он.

Как сообщал «Рамблер», в начале года старший констебль полиции финского города Оулу Петрус Шродерус записал песню «Я люблю тебя, жизнь» на русском языке. По итогам 2020 года, запись стала самым популярным музыкальным видео в финском сегменте YouTube, набрав более 3 млн просмотров.
По словам «поющего полицейского», теплые отзывы русскоязычных пользователей вдохновили его на запись альбома на русском.
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В мире , ТК "Звезда"
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