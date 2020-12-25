Украина ответила на заявления Лукашенко о перевозке оружия 

Ранее телеканал ОНТ сообщил, что в Белоруссии раскрыта деятельность террористической группы, в материалах — поджоги, взрывы, нападения. Согласно данным телеканала, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области , в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля". Позже стало известно, что в Белоруссии задержаны восемь участников террористической группы во главе с оппозиционным активистом и предпринимателем Николаем Автуховичем. Лукашенко заявил, что раскрытая в стране террористическая группа действовала под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, готовила теракты по всей стране и "тоннами" везла оружие через Украину.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси", — цитирует Николенко агентство УНИАН.

Дипломат напомнил, что МИД Украины осуждает терроризм в любых его проявлениях.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.