Президент Туркмении предложил лечить COVID-19 корнем солодки 

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать корень солодки против коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на туркменское телевидение.
В ходе заседания правительства страны Бердымухамедов отметил, что описал свойства корня солодки в первом томе своей книги "Лекарственные растения Туркменистана".
"Ученые отмечают, что активное вещество — глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир", — отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что "даже небольшое количество солодки показывает хороший результат в уничтожении этой инфекции". Бердымухамедов поручил главе Академии наук Туркмении Сапару Тойлыеву изучить этот вопрос с точки зрения науки, указано в сообщении.