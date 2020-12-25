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Президент Туркмении предложил лечить COVID-19 корнем солодки 

Газета.Ru и ещё 1 54 минуты назад
Президент Туркмении предложил лечить COVID-19 корнем солодки
Фото: РИА Новости
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил использовать корень солодки против коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на туркменское телевидение.
В ходе заседания правительства страны Бердымухамедов отметил, что описал свойства корня солодки в первом томе своей книги "Лекарственные растения Туркменистана".

"Ученые отмечают, что активное вещество — глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир", — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что "даже небольшое количество солодки показывает хороший результат в уничтожении этой инфекции". Бердымухамедов поручил главе Академии наук Туркмении Сапару Тойлыеву изучить этот вопрос с точки зрения науки, указано в сообщении.
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В мире , Гурбангулы Бердымухамедов , РАН , РИА Новости
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