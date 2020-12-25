Лукашенко решил не прививаться от коронавируса

Президент Белоруссии сообщил, что такую рекомендацию ему дал глава Минздрава республики.

«Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек — я уже министру сказал, он одобрил это, он же у нас старший, что я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ.

В июле президент заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, «на ногах», перенёс коронавирус. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что не заболеет COVID-19 повторно.