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Москва

Александр Лукашенко решил не прививаться от коронавируса 

Говорит Москва 1 час назад
Лукашенко решил не прививаться от коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии сообщил, что такую рекомендацию ему дал глава Минздрава республики.
  • «Я отношусь к тем скептикам. Вот как человек — я уже министру сказал, он одобрил это, он же у нас старший, что я вакцинироваться, прививаться не буду», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Видеофрагмент показал телеканал ОНТ.
В июле президент заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, «на ногах», перенёс коронавирус. Как признался Лукашенко в середине декабря, он рассчитывает, что не заболеет COVID-19 повторно.
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В мире , Александр Лукашенко , Минздрав РФ
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