Зеленский подписал бюджет Украины на 2021 год 

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном бюджете Украины на 2021 год». Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Офиса президента

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021", который Верховная Рада приняла 15 декабря», — говорится в сообщении.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы предусмотрены на сумму 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн. Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

На здравоохранение в госбюджете предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки — почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.