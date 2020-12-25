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Премьер-министр Армении Пашинян готов покинуть пост по решению народа 

Вероника Полынина 35 минут назад
Премьер-министр Армении Пашинян готов покинуть пост по решению народа
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности оставить свой пост по решению народа.

«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал Пашинян в Facebook.

Армянский премьер отметил, что при поддержке населения готов продолжить работу в своей должности.
Пашинян предложил провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.
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Как сообщал «Рамблер», митинги в Ереване с требованием об отставке Никола Пашиняна не утихают из-за мирного соглашения между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.
После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения, сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра. Первые акции протеста произошли 10 ноября. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием уволить Никола Пашиняна.
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Комментарии 24
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин
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