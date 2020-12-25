Премьер-министр Армении Пашинян готов покинуть пост по решению народа 

«Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа», — написал Пашинян в Facebook.

Армянский премьер отметил, что при поддержке населения готов продолжить работу в своей должности.

Пашинян предложил провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Как сообщал «Рамблер», митинги в Ереване с требованием об отставке Никола Пашиняна не утихают из-за мирного соглашения между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

При посредничестве в лице президента России Владимира Путина политики договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения вернула под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отошли районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.

После того, как в Ереване стало известно о подписании мирного соглашения, сотни людей вышли к зданию правительства страны. Они назвали подписанное соглашение «капитуляцией». Позже протестующие ворвались в здание кабмина и начали его громить с требованиями выдать им премьер-министра. Первые акции протеста произошли 10 ноября. Люди, которых организовывают оппозиционные партии «Дашнакцутюн», «Отечество» и «Процветающая Армения», выходят на улицы с требованием уволить Никола Пашиняна.