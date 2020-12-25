Пост журналиста в день похорон мэра Харькова вызвал скандал

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Украинский журналист Егор Чечеринда разместил в Facebook снимок траурной процессии соратников наркобарона Пабло Эскобара в день похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса

"Нищие всегда "благодарны" своим "хозяевам"", — написал он.

Пользователей Сети возмутила публикация. Большинство предположили, что журналист провел аналогию между Кернесом и Эскобаром.

"Не дай бог с вами что-то случится, через день забудут", — заявили в комментариях.

"А сколько школ построил автор?" — поинтересовались у журналиста.

"Не оскорбляй наших людей", — посоветовал пользователь.

Кернес умер на минувшей неделе, ему был 61 год. Как сообщалось ранее, причиной его смерти оказались последствия перенесенного коронавируса. Политик трижды побеждал на выборах мэра Харькова: в 2010, 2015 и 2020 годах. В апреле 2014 года на него совершали покушение.