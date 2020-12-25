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Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Киев не представил доказательств прав на подаренную Лаврову икону
Фото: РИА Новости
Власти Боснии и Герцеговины (БиГ) не получили от Украины доказательств прав на православную икону, якобы найденную в Луганске и подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сообщили в пресс-службе председателя президиума БиГ Милорада Додика.
Власти Боснии обращались в украинское посольство с просьбой предоставить доказательства того, что святыня действительно является объектом культурного наследия Украины и находится в списке похищенных сокровищ, передает ТАСС со ссылкой на агентство СРНА.
МИД передал подаренную Лаврову икону в посольство Боснии и Герцеговины
Лавров в ходе своего визита в Восточное Сараево получил в подарок от Милорада Додика православную икону, якобы найденную в Луганске, возраст которой составляет 300 лет.
Ранее посольство Украины в БиГ направило ноту в МИД балканской республики, потребовав объяснить происхождение православной иконы, «объекта культурного наследия Украины», которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову во время его визита в Сараево 14 декабря.
Напомним, 19 декабря в российском МИДе сообщили, что икона будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола. В пятницу посол БиГ в России Желько Самарджия доставил икону обратно в Сараево.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Лавров , МИД , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Босния и Герцеговина
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