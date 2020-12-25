Лукашенко уверен, что Белоруссия станет лучше после выборов

Белоруссия станет лучше, чем была до августовских выборов президента республики, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом минской Городской детской инфекционной клинической больницы. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, страны, которая была до выборов, «не будет и не нужно». Президент выразил уверенность, что государство станет лучше, а белорусские граждане поймут, «что мы можем потерять и с чем мы останемся».

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты.