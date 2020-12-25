Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Лукашенко: Белоруссия станет лучше, чем до выборов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Лукашенко уверен, что Белоруссия станет лучше после выборов
Фото: Reuters
Белоруссия станет лучше, чем была до августовских выборов президента республики, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с коллективом минской Городской детской инфекционной клинической больницы. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
По словам Лукашенко, страны, которая была до выборов, «не будет и не нужно». Президент выразил уверенность, что государство станет лучше, а белорусские граждане поймут, «что мы можем потерять и с чем мы останемся».
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты.
По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Национальная Служба Новостей: последние новости
Вызывают отторжение. Оппозиция о попытках Киева лишить Крым воды Вызывают отторжение. Оппозиция о попытках Киева лишить Крым воды Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины Депутат Рады: Зеленский может оказаться последним президентом Украины СМИ: США считают, что российские власти применили «Новичок» против Навального СМИ: США считают, что российские власти применили «Новичок» против Навального
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение