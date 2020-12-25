Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Полиция Армении начала задерживать митингующих в Ереване 

ТАСС 1 час назад
Полиция начала задерживать митингующих в Ереване
Фото: РИА Новости
Полиция Армении в пятницу начала задерживать протестующих, пытавшихся перекрыть проспект Баграмяна в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть центральный проспект города в районе здания парламента. Полиция оттесняет митингующих с проспекта и задерживает наиболее активных протестующих.
Акции протеста проходят в Армении уже больше месяца. Оппозиция считает, что подписанное премьером Николом Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.
На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
ТАСС: последние новости
Умер замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко Умер замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко В Киеве заявили, что планируют помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму В Киеве заявили, что планируют помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму Трамп заявил, что никогда не забудет бездействие сенаторов-республиканцев после выборов Трамп заявил, что никогда не забудет бездействие сенаторов-республиканцев после выборов
Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Армен Саркисян , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение