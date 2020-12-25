Пока вы не уснули: Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши маневр 

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Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в нынешнем году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Военное противостояние в киберсфере и космосе может привести к «инцидентам» из-за вмешательства в системы применения ядерного оружия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
Президент России Владимир Путин точно пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если тот ему позвонит. Об этом сам Зеленский заявил «Фокусу».
Президент России Владимир Путин — честный человек. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как перехитрил армянскую армию и взял Шуши. Хитрый маневр он раскрыл во время визита в Губадлинский район Карабаха.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные члены террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, «тоннами» ввозили оружие из Украины и готовили теракты по всей стране.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
В России в 2021 году будет отменен досрочный этап Единого государственного экзамена. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.
Бывшего члена сборной России по футболу Романа Широкова приговорили к 100 часам исправительных работ за то, что он избил арбитра Никиту Данченкова, сообщает «Чемпионат.com».