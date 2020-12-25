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Москва

Пока вы не уснули: Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши маневр 

Елена Прошина 2 часа назад
Пока вы не уснули: Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши маневр
Фото: Reuters
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Песков обещал не переносить день новогодних каникул на 31 декабря

Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в нынешнем году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Генштаб РФ заявил о рисках вмешательства в управление ядерным оружием

Военное противостояние в киберсфере и космосе может привести к «инцидентам» из-за вмешательства в системы применения ядерного оружия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
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Совфед запретил банкам блокировать счета без объяснения причин

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин.
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Зеленский заявил о предстоящих разговорах тет-а-тет с Путиным

Президент России Владимир Путин точно пообщается с украинским коллегой Владимиром Зеленским, если тот ему позвонит. Об этом сам Зеленский заявил «Фокусу».
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Эрдоган ответил на похвалу Путина

Президент России Владимир Путин — честный человек. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
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Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши маневр

Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как перехитрил армянскую армию и взял Шуши. Хитрый маневр он раскрыл во время визита в Губадлинский район Карабаха.
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Лукашенко рассказал о планах задержанных в Белоруссии террористов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные члены террористической группы действовали под руководством оппозиционного активиста и предпринимателя Николая Автуховича, «тоннами» ввозили оружие из Украины и готовили теракты по всей стране.
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Расчленившего аспирантку историка Соколова приговорили к 12 годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам тюрьмы по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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ЕГЭ останется только для поступающих в вузы в новом году

В России в 2021 году будет отменен досрочный этап Единого государственного экзамена. Об этом говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.
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Широкова приговорили к исправительным работам за избиение арбитра

Бывшего члена сборной России по футболу Романа Широкова приговорили к 100 часам исправительных работ за то, что он избил арбитра Никиту Данченкова, сообщает «Чемпионат.com».
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Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Комментарии
В мире , Анастасия Ещенко , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Роман Широков , Ильхам Алиев , Никита Данченков , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Олег Соколов , Валерий Герасимов , Генштаб , Совет Федерации , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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