Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Тотальный карантин утвердили в Израиле 

Москва24 1 час назад
Власти Израиля утвердили тотальный карантин
Фото: AP Photo/Oded Balilty
Правительство Израиля согласовало и утвердило тотальный карантин в стране. Это следует из постановления, размещенного на сайте местного Минздрава, передает RT.
Согласно новым ограничениям, гражданам запрещено удалятся от жилья на расстояние более 1 километра, за исключением поездки на вакцинацию или получения медицинской, социальной или иной помощи.
Карантин вводится на период с 27 декабря 2020 года по 9 января 2021 года. Данная мера была принята на основании телефонного голосования.
Израиль с 23 декабря также закрыл въезд для иностранцев, исключение составляют только дипломаты. В стране ввели обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Москва24: последние новости
Володин ответил на угрозы Киева сорвать проект по опреснению воды в Крыму Володин ответил на угрозы Киева сорвать проект по опреснению воды в Крыму В Раде сообщили, что Зеленский может стать последним президентом Украины В Раде сообщили, что Зеленский может стать последним президентом Украины Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет на 2021 год Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет на 2021 год
В мире , Минздрав РФ , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение