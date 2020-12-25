Власти Израиля утвердили тотальный карантин

Правительство Израиля согласовало и утвердило тотальный карантин в стране. Это следует из постановления, размещенного на сайте местного Минздрава , передает RT.

Согласно новым ограничениям, гражданам запрещено удалятся от жилья на расстояние более 1 километра, за исключением поездки на вакцинацию или получения медицинской, социальной или иной помощи.

Карантин вводится на период с 27 декабря 2020 года по 9 января 2021 года. Данная мера была принята на основании телефонного голосования.

Израиль с 23 декабря также закрыл въезд для иностранцев, исключение составляют только дипломаты. В стране ввели обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся израильтян.